في أكبر صفقة لها..فودافون تشتري ليبرتي بـ22 مليار دولار

اتفقت #فودافون على دفع 21.8 مليار دولار لشراء أصول ليبرتي غلوبال في ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا، لتعزز تنافسيتها بخدمات أوسع نطاقا لتلفزيون الكابل الفائق السرعة والنطاق العريض والمحمول.



وأجرت فودافون، ثاني أكبر مشغل لخدمات المحمول في العالم، محادثات متكررة مع #ليبرتي في محاولة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز تنافسها في أوروبا مع محتكرين سابقين مثل دويتشه تليكوم.



وستصل فودافون إلى 54 مليون منزل بشبكة كابلاتها وأليافها البصرية، وستتمكن من بيع مجموعة من الخدمات إلى هؤلاء العملاء في حين تخفض التكلفة.



ويأتي الاتفاق، وهو أحد أكبر الاتفاقات في تاريخ فودافون، في أعقاب خطوة مماثلة في إسبانيا التي اشترت فيها الشركة أونو المشغلة للكابل، ويهدف لمساعدة المجموعة على تلبية طلب العملاء على باقة واحدة تضم خدمات الاتصالات السريعة.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لفودافون فيتوريو كولاو "ستصبح فودافون الشركة الرائدة المالكة لشبكات الجيل التالي في أوروبا، لتقدم خدمات إلى العدد الأكبر من عملاء المحمول والأسر في الاتحاد الأوروبي".



بينما أوضحت فودافون أن دمج عمليات الشركتين سيحقق وفورات في النفقات بنحو 535 مليون يورو سنويا قبل تكاليف الاندماج بحلول العام الخامس بعد إتمام الصفقة.