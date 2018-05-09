مسؤول أميركي: وزارة الخزانة ستلغي تراخيص طائرات إيران

قال مسؤول أميركي كبير يوم أمس الثلاثاء إن وزارة الخزانة ستلغي تراخيص التصدير لإيران التي بحوزة شركات الطيران المدني بعد قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية طلب عدم نشر اسمه "خلال أول 90 يوما، ستعمل وزارة الخزانة على إلغاء تراخيص محددة صدرت طبقا لبيان سياسة الترخيص الخاص بالطيران المدني".



أضاف "وزارة الخزانة ستتواصل مع شركات القطاع الخاص وتعمل على إلغاء تلك التراخيص بشكل منظم".