GFH: نتطلع لإتمام إدراج الشركة في السعودية بنهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، جاسم محمد الصديقي أن أهمية مؤتمر "بوابة الخليج" للمستثمرين تكمن بجمع خبرات أصحاب الملاءة المالية والخبراء في القطاع المالي والحكومات في دول الخليج تحت سقف واحد لمشاركة رؤاها واهتماماتها في منطقة الخليج والاستثمار فيها.

وأضاف خلال لقاء له مع "العربية" على هامش مؤتمر "بوابة الخليج" أن الشركة منفتحة على الاستثمار في مشروع "نيوم" بالسعودية، كونه مشروعا استراتيجيا ستمتد عوائده لمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن "جي إف إتش" بدأت محادثاتها للإدراج في السوق السعودي منذ بداية العام الجاري وتم تعيين بنك استثماري لمساعدة الشركة في الإدراج. وأضاف "توقع أن ننتهي من جميع الإجراءات والموافقات من الجهات الرقابية والتنظيمية بنهاية عام 2018".

استثمارات عقارية

وأضاف الصديقي "تعد الشركة من أكبر المطورين في وسط لندن منذ بداية عام 2012، ولاشك أن السوق العقاري في لندن قوي جداً، ونعتقد أن ما تمر به السوق من تراجعات ماهو إلا مرحلة تصحيح في السوق بسبب البريكزت، وهو بلا شك الوقت المثالي للاستثمار في العقار. هناك تماسك في أسعار العقارات في لندن، لكن التباطؤ يجري في البيع والشراء والتداولات العقارية، ونتوقع أن يتغير كل ذلك في خلال السنتين القادمتين مع انتهاء محادثات البريكزت والوصول لوضوح الرؤية".

وكشف الصديقي إلى أن شعاع كابيتال تتجه لتشييد ناطحة سحاب تحمل اسم دباوي في قلب مدينة دبي على شارع الشيخ زايد بقيمة إجمالية لأكثر من مليار درهم وسيتم تمويلها بدين ورأس مال مجمع من قبل المستثمرين.

وبالتوازي مع إطلاق خطط النمو الاستراتيجية لدينا خلال النصف الأول من العام 2017، بدأت (شعاع) برسم مسار جديد يدعم مواطن القوة الأساسية ويعزز الفرص الجديدة لدينا. ويعتبر (دباوي) خير دليل على طموح وإمكانات (شعاع)، بما يعكس حجم التفاؤل الذي يغمرنا إزاء مستقبل شركتنا".

تتولى وحدة إدارة الأصول العقارية في "شعاع كابيتال" إدارة مخطط تطوير المشروع، وهي تدير حالياً أصولاً تفوق قيمتها 3 مليارات درهم، بما في ذلك مجموعة من المشاريع العقارية في الأسواق الإماراتية والسعودية.

وأضاف "لدينا شراكة استراتيجية مع جبل عمر للتطوير أحد أفضل الشركات في السعودية للتطوير وتركيزنا سيكون في مدينة مكة. كشعاع كابيتال في السعودية سندرج مع جبل عمر في صناديق عقارية لمختلف المشاريع".

صفقة "ذي إنترتينر"

وأكد على أن جموعة "جي أف أتش" وعملاؤها سيستثمرون 150 مليون دولار في شركة "ذي إنترتينر" خلال مدة الاحتفاظ.

وأوضح أن المجموعة ستمتلك نسبة تقريبية تتراوح بين 5% إلى 10% من الصفقة لكنها ستدير الاستثمار بشكل كلي.

وكانت مجموعة "جي إف إتش" قد أعلنت في وقت سابق أنها قامت بإبرام صفقة للاستحواذ على حصة تبلغ 85% من شركة "ذي إنترتينر"، وهي شركة تقوم بتوفير برامج الخصومات وغيرها من البرامج الترفيهية.