ومضة كابيتال: "كريم" أهم استثمار لدينا حاليا

قال رئيس مجلس إدارة ومضة كابيتال فادي غندور، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر بوابة الخليج Gateway Gulf، إن اقتصاد القرن الحال تتكنولوجي، ولا يمكن أن نفكر في الاقتصادات المستقبلية بدون التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن الشباب العربي يساهم في طرح حلول تكنولوجية لمشاكل قديمة تعاني منها المجتمعات، والبحرين طريق للأسواق الكبرى في المنطقة مثل السعودية، وتاريخيا كانت البحرين تاريخيا مركز دخول للسوق السعودي.

ولفت غندور إلى أن صناديق الاستثمار تستثمر عادة على مدى 5 سنوات وفي العامين الماضيين نتحدث عن استثمار في رأس المال الجريء بمبالغ تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، ستستثمر على 5 سنوات، ما يعني استثمار 200 ملون دولار سنويا.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة بالصناديق الحكومية لم تبدأ بعد، لافتا إلى أن دولة الإمارات لديها حصة أكبر في هذه الاستثمارات، ودبي هي مدخل للأسواق الأخرى، فأي شركة تكنولوجيا تبدأ من عمان وبيروت ودبي والقاهرة تطمح للدخول إلى سوق دبي.

وفيما يتعلق بشركة ومضة كابيتال قال غندور "أهم استثمار لشركة ومضة هي شركة كريم".