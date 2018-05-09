"أمازون" تختار البحرين مقرا لأول منطقة حوسبة سحابية

أكدت تيريزا كارلسون، رئيسة القطاع العام العالمي في أمازون لخدمات الإنترنت، أن اختيار البحرين مقرا لأول منطقة حوسبة سحابية، في منطقة الشرق الأوسط، يأتي بهدف الاستفادة من التحولات التي تشهدها المنطقة إلى عصر اقتصاد جديد.

وقالت كارلسون في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر بوابة الخليج، إن أمازون ستبني 3 مناطق توافر، ومراكز بيانات للحوسبة السحابية، مؤكدة أن لدى البحرين رؤية حول الابتكار والاقتصاد الرقميين.

وأضافت أن الحكومة البحرينية تعمل مع "أمازون" على السحابة وتتمتع بسياسات مرنة، في سياق تغير نظرة الحكومات بالشرق الأوسط تجاه تكنولوجيا المعلومات واستخدام البيانات السحابية.

وأشارت إلى تسجيل 2000 طالب في برنامج تقدمه شركة "أمازون" للجامعات لتعليم السحابة.

وستحتوي هذه المناطق والمراكز الجديدة للحوسبة السحابية في البحرين، على جميع ما تحتاجه المؤسسات والحكومات والشركات الناشئة.

وعن سبب اختيار البحرين، قالت كارلسون إن هذا الاختيار يأتي مع رؤية البحرين حول الابتكار الرقمي والاقتصاد الرقمي.