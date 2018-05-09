"الإماراتية": قد نتقاسم منشآت مع الاتحاد خارج الإمارات

قال رئيس مجلس إدارة #طيران_الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم اليوم الأربعاء إن الشركة قد تتقاسم المنشآت من منافستها #الاتحاد_للطيران خارج دولة #الإمارات.



وأبلغ الصحفيين بمقر الشركة في دبي أن الشراكة مع الاتحاد تمضي في "الاتجاه الصحيح".



وأضاف أن قرارا لم يُتخذ بعد بخصوص محركات أحدث طلبية لطيران الإمارات من الطائرة ايرباص ايه380.



وزادت أرباح طيران الإمارات لأكثر من مثليها إلى 2.8 مليار درهم (762.36 مليون دولار) في السنة المالية حتى 31 مارس مقارنة مع 1.3 مليار درهم قبل عام حسب ما ذكرت الشركة في وقت سابق اليوم.