"صافولا" تتكبد خسائر 84 مليون ريال في الربع الأول

منيت #مجموعة_صافولا بخسائر فصلية بلغت قيمتها 84.3 مليون ريال في الربع الأول من 2018، مقابل أرباح 4.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل خسائر 37.5 مليون ريال، في الربع السابق، بزيادة في قيمة الخسائر 124.8%.

وأرجعت #صافولا هذه الخسائر لأسباب من بينها:

- الانخفاض في إجمالي الربح الذي يعزى إلى انخفاض مبيعات قطاعي الأغذية والتجزئة.

- ارتفاع حصة المجموعة في خسائر شركة زميلة.

- ارتفاع صافي التكلفة التمويلية. - تأثير حصة حقوق الأقلية.

- تسجيل أثر صافي إيجابي غير متكرر عن ربح من عمليات غير مستمرة خلال الربع الأول من العام 2017م.

وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية لمجموعة صافولا 57.5 مليون ريال، مقابل 138.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.