"منشآت": مبادرة الامتياز التجاري تهدف لدعم الـSME’s

أكد محافظ #الهيئة_العامة_للمنشآت_الصغيرة_والمتوسطة "منشآت" صالح الرشيد في مقابلة مع "العربية" أن إطلاق مبادرة الامتياز التجاري في المملكة، تأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرشيد أن المبادرة ستسهم بجعل الامتياز التجاري محركاً رئيسياً لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة "SME’s" ورافداً اقتصادياً للمملكة، إضافة إلى توفير وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وقال: "البرنامج قد أطلق قبل فترة، ويهدف بشكل أساسي إلى نشر ثقافة #الامتياز_التجاري، وتشجيع الشركات في الحصول على الامتيازات التجارية، كما مساعدة الشركات القائمة الراغبة في التوسع".

وبيّن أن المبادرة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتاً إلى أن تدشين منصة الامتياز التجاري ستسهل على المستفيدين من هذا البرنامج الاستفادة والحصول على الامتيازات التجارية المختلفة.

وسيعمل البرنامج على صناعة امتياز تجاري في #المملكة، "ونسمح للشركات الخارجية الراغبة بمنح الامتياز التجاري فيها للمملكة، بنشر الفرص الخاصة فيها بالامتياز التجاري".

ونوه الرشيد إلى توقيع عقود استرشادية للامتياز التجاري موجودة على المنصة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حاليا على إصدار نظام متكامل للامتياز التجاري يحكم العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وحامله.