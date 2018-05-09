"نماء" للكيماويات تقلص خسائرها بنسبة 12% بالربع الأول

أعلنت شركة نماء للكيماويات عن انخفاض خسائرها المتراكمة من 55.362 مليون ريال في 31/12/2017 إلى 27.198 مليون ريال في 31/03/2018، حيث انخفضت نسبة الخسائر المتراكمة من 23.54% في ديسمبر 31/12/2017 إلى 11.56% في 31/03/2018.

وتعود الأسباب الرئيسية لانخفاض الخسائر للأسباب التالية:

1- تحسن أداء الشركة خلال الربع الاول من عام 2018م وذلك بسبب الزيادة في حجم المبيعات و تحسن متوسط سعر بيع المنتجات النهائية . من 130 مليون ريال الى 182 مليون ريال بنسبة تحسن بلغت 40% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 31/03/2017م.

2- استمرار الشركة في تنفيذ برنامج ترشيد النفقات مما ادى الى انخفاض مصاريف البيع والتسويق. بالإضافة الى انخفاض المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض القروض.