أرباح "أرابتك" الفصلية تتضاعف بـ261% إلى 63 مليون درهم

حققت #أرابتك القابضة ارتفاعاً بأرباحها الفصلية بنسبة 261% إلى 63.6 مليون درهم، مقابل أرباح قيمتها 17.6 مليون درهم في الربع الأول من العام 2017.

وارتفعت الإيرادات في تلك الفترة 10.7% إلى 2.42 مليار درهم، مقابل 2.18 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2017.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي نحو 47.9 مليون درهم، ما يعادل 13.03 مليون دولار، مقابل خسائر قيمتها 2951.3 مليون درهم، ما يعادل 803.38 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2016.

وارتفع إجمالي المبيعات في تلك الفترة 36.2% إلى 2809.6 مليون درهم، مقابل 2062.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016.

وعلى مستوى نتائج العام الماضي، فقد شهدت النتائج أيضاً تحولاً إيجابياً حيث بلغت أرباحها في تلك الفترة 123.1 مليون درهم مقابل خسارة بـ 3409.6 مليون درهم بعام 2016.

كما ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 12% إلى 9141.1 مليون درهم، مقابل 8157.7 مليون درهم للعام 2016.