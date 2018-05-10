أرباح المصرية للاتصالات تهبط 48% متأثرة بخسائر فودافون

تراجعت أرباح الشركة #المصرية_للاتصالات بنسبة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية تراجع أرباحها بنسبة 48% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقته "البورصة المصرية"، أنها حققت أرباحاً بلغت 689.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2018 إلى 4.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.1 مليار جنيه في الربع المقارن من 2017.

وانخفض نصيب المصرية للاتصالات من أرباح شركة " #فودافون" ليصل إلى 286 مليون جنيه مقابل 675 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2017.

وتسبب ارتفاع صافي تكاليف التمويل لتقفز الى 291 مليون جنيه مقابل 107 مليون جنيه، في زيادة تراجع أرباح الشركة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 362.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 743.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 3.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار جنيه في 2016.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للاتصالات مقترح توزيعات الأرباح عن 2017، بقيمة 426.7 مليون جنيه.

وقرر مجلس إدارة المصرية للاتصالات تعديل مقترح التوزيعات لعام 2017، ليكون نصيب السهم من الأرباح 25 قرشاً للسهم بدلاً من جنيه للسهم.