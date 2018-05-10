ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"طاقة" 45% إلى 110 ملايين درهم

ا رتفعت الأرباح الفصلية لشركة طاقةبنسبة 45% لتصل إلى 110 ملايين درهم، مقابل أرباح بـ77 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى انخفاض مصاريف ضريبة الدخل بقيمة 550 مليون درهم. وحققت الشركة انخفاضا بمصاريف ضريبة الدخل في الربع الأول إلى 138 مليون درهم مقابل 688 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة أرباح التغيرات للقيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة بمقدار 23 مليون درهم مقارنة بتسجيل مصروفات قدرها 5 ملايين درهم خلال نفس الفترة من عام 2017.

وانخفض حجم الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 6% بسبب أعمال الصيانة في بحر الشمال.

وبلغت إجمالي الإيرادات 4.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5% عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، حيث بلغ 4.1 مليار درهم.

ويُعزى ارتفاع الإيرادات بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السلع الذي عاد بالفائدة على قطاع النفط والغاز، في حين نجح قطاع الكهرباء والمياه في الحفاظ على أدائه المستقر.