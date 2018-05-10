تراجع أرباح "البابطين" الفصلية 50% لـ19.4 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات " #البابطين" بنسبة 50.3% إلى 19.4 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بـ39.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة لارتفاع نسبة تكلفة المبيعات لصافي المبيعات من 73.8 % خلال الربع المماثل من العام السابق إلى 78.5 % خلال الربع الحالي وارتفاع نفقات التمويل والزكاة وضريبة الدخل وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وبلغ إجمالي مبيعات الربع الأول من العام 2018 نحو 284.5 مليون ريال مقابل 290.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 1.9 %.