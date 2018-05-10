خسائر حادة لسهم صافولا بعد تراجع الأرباح في الربع الأول

تكبد سهم #صافولا خسائر حادة بتراجع بنسبة 2.6%، لمستوى 40.39 ريال خلال تداولات اليوم بعد أن سجلت الشركة خسائر بقيمة 84.3 مليون ريال في الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليون ريال في الربع المقارن من العام 2017.

وقالت "صافولا"، إن التحول للخسائر خلال الربع الأول يرجع إلى انخفاض إجمالي الربح، لتراجع مبيعات قطاعي الأغذية والتجزئة، وارتفاع حصة المجموعة في خسائر شركة زميلة.

وأضافت، كذلك نتيجة ارتفاع صافي التكلفة التمويلية، وتأثير حصة حقوق الأقلية، وتسجيل أثر صافي إيجابي غير متكرر عن ربح من عمليات غير مستمرة خلال الربع الأول من العام 2017.

وتفاقمت خسائر "صافولا" على أساس ربعي بنسبة 124.8% مقارنة بخسائر الربع الرابع من عام 2018 والبالغة 37.5 مليون ريال.

وتراجعت مبيعات الشركة 12.1% بالربع الأول لـ 2018 إلى 5.1 مليار ريال، مقابل 5.8 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي.

وخلال الربع الرابع من عام 2017، تراجعت خسائر "صافولا" بنحو 96% إلى 37.5 مليون ريال، مقابل 915.7 مليون ريال خسائر صافية بالفترة نفسها من العام السابق.