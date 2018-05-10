نمو أرباح "العربية للطيران" 8% إلى 110 ملايين درهم

أعلنت العربية للطيران عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام 2018 حيث تواصل أول وأكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأداء القوي على المستويين التجاري والتشغيلي.

وسجلت العربية للطيران أرباحاً صافية بلغت 110 ملايين درهم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2018 وذلك بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع 102 مليون درهم تم تسجيلها عن الفترة عينها من العام الماضي. فيما وصلت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 877 مليون درهم وذلك بارتفاع نسبته 8% عن إيرادات الربع الأول من العام 2017. ونقلت العربية للطيران على متن أسطولها أكثر من 2 مليون مسافر خلال الفترة بين مطلع يناير ونهاية مارس من العام 2018 لينسجم ذلك مع الرقم المرتفع الذي سجلته الناقلة خلال الربع الأول من العام الماضي. وجاء معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة) خلال الربع الأول من العام 2018 عند 80% وهو ما يعتبر معدلاً مرتفعاً في قطاع الطيران.

يشار إلى أن العربية للطيران قد أضافت ثلاث وجهات جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث انطلقت الرحلات بين الشارقة ومطار شيرميتيافو في موسكو والى جدة والكويت انطلاقا من سوهاج في مصر. وتبع ذلك الإعلان عن رحلات جديدة من الشارقة إلى قابالا في أذربيجان وأزمير وبودرم في تركيا في يونيو 2018 وإلى غروزني في روسيا ابتداء من أبريل 2018.