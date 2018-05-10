"إعمار الاقتصادية" تتحول للربحية بـ3 ملايين ريال

حققت شركة "#إعمار " المدينة الاقتصادية، أرباحاً بـ3 ملايين ريال بنهاية الربع الأول 2018، مقارنة بخسائر 19 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- احتساب مخصص القيمة مقابل الأعمال الرأسمالية التي هي قيد التنفيذ خلال الفترة المماثلة للربع الاول من العام السابق، في حين أنه لا توجد خسائر انخفاض في القيمة خلال الربع الحالي.

-إجمالي الربح في الربع الحالي أقل مقارنة بالربع الأول من عام 2017، ويرجع ذلك إلي الزيادة في إجمالي الخسائر من العمليات.

-يعود سبب الزيادة في الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة والتي يقابلها جزئياً زيادة في رسوم الاستهلاك خلال الربع الحالي تحديداً إلى رسملة بعض أصول البنية التحتية.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 281 مليون ريال سعودي، مقابل 318 مليون ريال سعودي للربع المماثل، بانخفاض قدره 11.8%.