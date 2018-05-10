"المتحدة" للتأمين تعلن تجاوز خسائرها 20% من رأسمالها

أعلنت الشركة #المتحدة_للتأمين_التعاوني عن تجاوز خسائرها المتراكمة ما نسبته 20% من رأس المال، حيث بلغ مجموع الخسائر المتراكمة 106,620 ألف ريال بتاريخ 31 مارس 2018 ممثلة 21.76% من رأس المال البالغ 490 مليون ريال سعودي.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، الأسباب الرئيسيّة وراء بلوغ الخسائر المتراكمة هذا الحد النظامي تعود إلى تحقيق عجز في عمليات التأمين وانخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وزيادة الاحتياطيات الفنية.

كما أعلنت الشركة عن تطبيقها للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في المملكة والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.