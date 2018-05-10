"تصنيع" تمنح "ترونوكس" حق شراء 90% من مصهر التيتانيوم

أعلنت شركة التصنيع الوطنية " #تصنيع " عن توقيع شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة "أميك" التابعة لها اتفاقية بيع مشروطة مع شركة "ترونوكس" المتخصصة في التعدين والكيماويات غير العضوية، تحصل بموجبها "ترونوكس" على الحق في شراء ما نسبته 90% من ملكية "أميك" في مصهر التيتانيوم (السلاجر) الذي يقع في مدينة جازان للصناعات الأولية والتحويلية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن القدرة الإنتاجية للمصهر تصل إلى 500 ألف طن من مادة خام التيتانيوم بالإضافة إلى 220 ألف طن من الحديد الزهر.

هذا بالإضافة إلى اتفاقية الخدمات الفنية التي ستقوم #ترونوكس بموجبها بتقديم مساعدة فنية لأميك لدعم عملية بدء تشغيل المصهر حسب المعايير والإجراءات المتبعة لهذه الصناعة، بحيث يتم الاستفادة من خبرة ترونوكس كمشغل عالمي لهذا النوع من التقنية.

ولفتت إلى أنه كجزء من هذه الاتفاقية ستقوم شركة أميك بتأسيس شركة لهذا الغرض في السعودية، وعند الوصول إلى استدامة عمليات الإنتاج في المصهر، كما هو محدد في الاتفاقية، يحق لـ"ترونوكس" الاستحواذ على نسبة 90% من ملكية الشركة الجديدة.

وبينت أن إجمالي الاتفاقية مع ترونوكس يشمل كلاً من الديون الخارجية الفعلية على شركة أميك بمبلغ 322 مليون دولار من خلال الملكية في الشركة الجديدة، بالإضافة إلى قيام شركة ترونوكس بتقديم قرض يصل إلى 125 مليون دولار للمساعدة في إكمال تشغيل المشروع وإنتاجه، وتعديل رأس المال العامل لتعويض أميك عن نسبة 10% من الالتزامات المستحقة على الشركة الجديدة عند إتمام الاتفاق. وتشمل الاتفاقية الحقوق والواجبات لكلا الطرفين كملاك في الشركة الجديدة.



وأشارت الشركة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذا الموضوع في حينه.

وأشار الرئيس التنفيذي للتصنيع الوطنية مطلق المريشد، إلى أن الجمع بين خبرات ترونوكس العالمية المتخصصة في تشغيل مصهر التيتانيوم وخبرات أميك على العمل معا يتيح ضمان النجاح في التشغيل والإنتاج في المصهر بجازان.

وبين أن الهدف الاستراتيجي لاتفاقية البيع المشروط واتفاقية الخدمات الفنية يمثل تعزيز أوجه التعاون على المستوى العالمي والتعرف على أوجه التكامل بين إنتاج صبغة التيتانيوم ومواد التيتانيوم الخام بعد استكمال اندماج ترونوكس مع كريستل لصالح مساهمي التصنيع.