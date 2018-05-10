"ميدغلف" تقلص خسائرها الفصلية لـ23.3 مليون ريال

انخفضت خسائر شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني " #ميدغلف " ، إلى 23.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018، قياساً بخسائر 93 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع "تداول"، إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الزيادة في الديون المشكوك في تحصيلها التي تكبدتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 74.5 مليون ريال مقارنة مع عكس الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الحالي بمبلغ 0.036 مليون ريال.

بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية و الإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 16.3% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب انخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 64.4%.