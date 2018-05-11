أرباح "سيراميك رأس الخيمة" ترتفع إلى 56 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة "سيراميك رأس الخيمة" إلى 56 مليون درهم، بواقع 0.06 درهم للسهم الواحد، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 55 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2017، وبنسبة نمو بلغت 2%، بحسب البيانات المالية المنشورة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري جاء نتيجة تراجع مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 3%، وارتفاع الإيرادات الأخرى لتصل إلى 43.2 مليون درهم مقارنة بـ24.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2017، إضافة على انخفاض مصروفات ضريبة الدخل بنسبة 38%.