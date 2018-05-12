"أدنوك" تستعد لتوريد أول شحنة نفط لاحتياطيات الهند

قالت الحكومة الهندية في بيان إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستورد أول شحنة من النفط إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند في مطلع الأسبوع القادم، لتصبح أول شركة أجنبية تستأجر مخزونا في البلاد.

وتبني الهند، التي تتحوط ضد مخاطر أمن الطاقة بينما تستورد معظم حاجاتها النفطية، مخزونا للطوارئ في مستودعات بباطن الأرض تستوعب 36.87 مليون برميل من الخام.

وقال البيان إن سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لأدنوك ووزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الذي يزور دولة الإمارات في الفترة من 12إلى 14 مايو/أيار، سيعطيان الإشارة لانطلاق شحنة النفط الأولى المتجهة إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في مانجالور بجنوب الهند.

وقال البيان إن أدنوك ستخزن حوالي 5.86 مليون برميل من النفط في المستودع على نفقتها الخاصة، وهذا هو أول استثمار رئيسي لأدنوك في قطاع الطاقة الهندي.

وسمحت الهند لأدنوك ببيع جزء من خامها مربان من المخزون إلى مصاف نفطية هندية. وسيكون للهند الأحقية الأولى في النفط المخزن في حالة الطوارئ.

ووفقا لبيانات متاحة لرويترو، فإن دولة الإمارات العربية كانت سادس أكبر مورد للنفط إلى الهند في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2018.

وتريد أدنوك توسيع وجودها، خصوصا في قطاع المصب، في أسواق مثل الهند والصين حيث يتزايد الطلب على الخام.

وفي السابق قال مسؤول بشركة النفط الهندية (إنديان أويل كورب) ومصادر، إن أدنوك مهتمة بالانضمام إلى مشروع مزمع للتكرير والبتروكيماويات بطاقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا في غرب الهند.

وفي أبريل/نيسان، وقعت أرامكو السعودية اتفاقا مع الهند لتملك حصة قدرها 50 بالمئة في المشروع. وقد تجلب أرامكو في مرحلة لاحقة شريكا استراتيجيا لمشاركتها في تلك الحصة.

وقال البيان إن برادان سيجتمع أيضا أثناء زيارته للإمارات مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي لمناقشة مسائل ذات اهتمام ثنائي في قطاع النفط والغاز.