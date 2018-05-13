ارتفاع أرباح "زين" الكويتية الفصلية 7% لـ41 مليون دينار

ارتفعت أرباح شركة #زين للاتصالات بنسبة 7% للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ حوالي 41 مليون دينار.

وجاءت هذه النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 37 مليون دينار.

وارتفعت الأرباح الفصلية بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية للشركة، التي ارتفعت بـ5% في الربع الأول، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى نحو 259 مليون دينار.

وبينت "زين" التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، أن حجم الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA بلغ 84 مليون دينار، مقارنة مع 107 ملايين دينار عن الفترة المشابهة من 2017.

وأفادت المجموعة بأن هامش ربحية الـ EBITDA عن هذه الفترة بلغ نحو 32.5% مقارنة مع 43.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت قاعدة العملاء 2% لتصل إلى نحو 46.9 مليون عميل كما في 31 مارس من العام 2018.

وكشفت زين أن مؤشراتها المالية الرئيسية تأثرت بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 9 وIFRS 15، وعلى وجه الخصوص الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA.