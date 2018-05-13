المزايا: 68 مليون درهم إيرادات البيع والتأجير الفصلية

أعلنت مجموعة المزايا القابضة نتائجها المالية للربع الأول من العام 2018، مؤكدة تحقيق أرباح صافية بواقع 16.46 مليون درهم خلال تلك الفترة، وبربحية سهم بلغت 2.64 فلس.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس إبراهيم الصقعبي عقب اجتماع مجلس الإدارة، إن المزايا القابضة استطاعت من خلاله إنجاز عمليات البيع والتأجير والتسليم وتحقيق إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 68.61 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2018.

وأكد أن إجمالي الإيرادات جاء نتيجة خطة الشركة المتحفظة استنادا إلى المرحلة التأسيسية الجديدة أعلن عنها مجلس الإدارة مؤخرا، والتي بلغت نحو 43.67 مليون درهم إيرادات ناتجة عن عمليات البيع، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 5.88% وبواقع 24.22 مليون درهم مقارنة بـ 22.88 مليون درهم في العام السابق.

وفي تعقيبه على نتائج الأنشطة التشغيلية للشركة قال الصقعبي إن الشركة واصلت تحقيق نسب إشغال عالية في مشاريعها المدرة للدخل على غرار مشروع سكاي جاردنز في مركز دبي المالي العالمي، ومشروع أبراج المزايا في قلب عاصمة دولة الكويت، علاوة على مشاريعها في عدد من دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ودبي، في حين حققت الشركة مبيعات في عقاراتها المتاحة للبيع والتي من بينها الشقق السكنية في المرحلة الثانية من مشروع "كيولاين"، واستكمال بيع الشقق السكنية ضمن مشروع "كيوبوينت" في دبي، ومشروع "مزايا ريزيدنس" في عمان.

واستعرض البيانات المالية للشركة عن الربع الأول من العام 2018، مؤكداً أن إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الأول بلغ 2,749.74 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الأول من 2018 نحو 2,749.74 مليون درهم.

إنجازات شركة المزايا القابضة للربع الأول

• وقعت شركة المزايا عقد استثمار جديدا مع أحد المستثمرين لإدارة مشروعها الثالث في القطاع الطبي "مزايا كلينيك 3" المؤلف من 25 طابقا على مساحة 4,000 متر مربع تقريبا في منطقة بنيد القار حيث شرعت الشركة ببدء أعمال التأجير.

• أنهت الشركة أعمال التصميم والترخيص في مشروع كيو زون II ضمن سلسلة مشروع الليوان في دبي لاند، وذلك بسعة تفوق 500 وحدة سكنية لخدمة الإسكان المتوسط.

• باشرت المزايا أعمال الحفر والتطوير في مشروع كيو زون I ضمن سلسلة مشروع الليوان في دبي لاند وذلك بسعة تفوق 500 وحدة سكنية لخدمة الإسكان المتوسط ومن المتوقع الانتهاء من المشروع مع بداية العام 2019.

• انتهت الشركة من أعمال التصميم (Schematic design) التصاميم النهائية لمشروعها الجديد في منطقة "شرق" بالكويت (مزايا داون تاون) على يد أكبر المكاتب الهندسية في الكويت المكتب العربي للاستشارات الهندسية “ PACE“ تمهيداً للحصول على رخص البناء من قبل الجهات الحكومية المختصة. بعد أن أتمت مسبقا أعمال ( Concept Design) على يد أحد أكبر المكاتب المعمارية العالمية "Gensler" في لندن.

• انتهت الشركة من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مزايا ريزدنس السكني في عمان، محققة نسبة إنجاز فاقت 95% من المشروع الذي من المتوقع أن يتم البدء بتسليمه خلال الربع الثاني من العام 2018 حيث يتألف المشروع من مجمع سكني متكامل الخدمات تحتوي المرحلة الأولى منه على 120 شقة سكنية و28 محلا تجاريا حيث حققت المزايا نسبة بيع فاقت 50% من المشروع.

• باشرت الشركة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مزايا ريزدنس السكني في عمان والمؤلفة من 132 وحدة سكنية وتجارية محققة نسبة إنجاز فاقت 35% حيث سيتم طرحه للأسواق في القريب العاجل.

• تابعت الشركة أعمال بيع وتأجير النسبة المتبقية من مشروع "ريتم اسطنبول" بتركيا والمؤلف من 6 أبراج سكنية ومول تجاري. ونسبة إشغال في المول التجاري بواقع 55% من قبل أرقى العلامات والماركات التجارية العالمية.

• تابعت المزايا أعمال التأجير في برجها التجاري والواقع في منطقة العليا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية المملوك لإحدى شركاتها التابعة والذي أثمر عن تحقيق عوائد تأجيرية تم إدراجها في البيانات المالية للربع الأول من العام 2018 محققة نسبة إشغال فاقت 72%.

• قامت المزايا بتعزيز الإيرادات التأجيرية من مشاريعها القائمة حاليا والمشغولة بالكامل وذلك بتجديد عقود التأجير مع العملاء بنسبة زيادة تتوافق مع الأسعار السوقية الحالية والخدمات التي تقدمها إدارة العقار في الشركة، ما انعكس على زيادة الإيرادات التشغيلية الناجمة عن عمليات التأجير في الربع الأول من العام 2018.

• أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع "بروتيجيز" خلال العام 2018 ضمن سعيها للمشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه الشباب.

• طبقت شركة المزايا قوانين ضريبة القيمة المضافة على مشاريعها في أسواق الإمارات والسعودية من خلال تنظيم عملياتها الداخلية وتجهيز وحدة من الكوادر المؤهلة تمهيدا لتطبيقها في الأسواق الخليجية المقبلة.