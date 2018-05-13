نمو أرباح "الواحة كابيتال"الفصلية 23% لـ107 ملايين درهم

أعلنت #الواحة_كابيتال عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2018، محققة أرباحاً صافية بقيمة 107 ملايين درهم، بنمو نسبته 22.6%.

ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي لوحدة إدارة أصول الشركة وبيع 3.77 مليون سهم من حصة الواحة كابيتال في شركة "إيركاب القابضة".

وسجلت المجموعة نمواً نسبته 18.9% على أساس سنوي في إجمالي دخلها للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018، ليصل إلى 316.2 مليون درهم.

ويعود هذا النمو جزئياً إلى الارتفاع الكبير في الدخل من استثمارات الشركة في صندوق الدخل الثابت وصندوق الأسهم التابعين لها، وكذلك إلى نمو حجم الأصول المدارة من قبل الشركة.

كما أعلنت الشركة عن تحقيق مكاسب بقيمة 25 مليون درهم إماراتي مقابل بيع 3.77 مليون سهم في شركة "إيركاب القابضة" المدرجة في بورصة نيويورك.

وتحتفظ الواحة كابيتال بحصة نسبتها 15.68% في أكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم.

وفي غضون ذلك، سجلت "الواحة كابيتال" انخفاضاً في إجمالي نفقات المجموعة بنسبة 5.3% لتصل إلى 160 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018.

وتدير وحدة إدارة أصول "الواحة كابيتال" مجموعة من صناديق أسواق رأس المال، حيث واصلت في هذا العام صناديق الاستثمار الرئيسية التابعة للشركة أداءها القوي الذي سجلته عام 2017.

كما سجل صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عائداً إجمالياً نسبته 10.8% في الربع الأول من عام 2018، بينما سجل صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عائداً إجمالياً نسبته 4.1% خلال الفترة ذاتها.

وتابعت وحدة الاستثمارات الرئيسية في "الواحة كابيتال" تحقيق أداء ثابت، حيث بلغ صافي إيرادات الفوائد لمجموعة دنيا 125.2 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2018، كما ارتفع عدد عملائها بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى ما يزيد على 300 ألف عميل.

وبلغ الدخل من الشركتين التابعتين للواحة كابيتال "أنجلو أريبيان للرعاية الصحية" و"الواحة لاند" 72 مليون درهم.

كما ارتفعت قيمة إجمالي أصول "الواحة كابيتال" إلى 11.53 مليار درهم مع نهاية الربع الأول، وذلك من 11.35 مليار درهم والمسجلة في 31 ديسمبر 2017.

وساهمت وحدة الاستثمارات الرئيسية بأكثر من نصف أصول "الواحة كابيتال" مع مساهمة إدارة الأصول بنسبة 47%، والأصول الأخرى بنسبة 1% من القيمة الإجمالية للأصول.