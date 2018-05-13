"الاتحاد": بيع حصتنا بـ"إيميكول" جاء بعد تحقيق أهدافنا

قال رئيس مجلس إدارة " #الاتحاد " العقارية ناصر بن بطي إن أرباح "UPP" في الربع الأول من العام الحالي كانت "قوية"، وتعكس انطلاقة واعدة للشركة بعد خسائرها خلال العام الماضي.

وأوضح بن بطي ، في مقابلة مع "العربية"، أن أرباح الربع الأول جاءت من تخارجات استثمارية غير مجزية.

ولفت إلى أن بيع حصة الشركة في #إيميكول جاء بعد تحقيق الأهداف الاستثمارية للشركة، على أن توظف هذه الأموال في استثمارات جديدة مجزية.

وفيما أشار بن بطي إلى أن مجلس الإدارة الجديد راجع استثمارات الشركة كافة، أكد أن قرارات العمومية الأخيرة جاءت بطلب من المساهمين وبموافقتهم.

يذكر أن صافي أرباح شركة الاتحاد العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 324%، على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 180 مليون درهم خلال الـ3 أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، مقارنة بـ 42.5 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.

وسجلت الشركة خسائر صافية بنحو 2.3 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017؛ أي ما يعادل خسائر بقيمة 0.554 درهم للسهم الواحد في العام 2017؛ وذلك بالمقارنة مع أرباح بلغت قيمتها نحو 211 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2016.

وقالت الشركة في وقت سابق إن معظم الخسائر خلال العام 2017 تعود إلى قرار مجلس الإدارة خلال الربع الثاني من العام بتجنيب مخصصات وصل مجموعها إلى 2.8 مليار درهم.

السعودية ومصر سوقان واعدتان

من ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية إلى أن السعودية تمثل سوقاً مهمة وواعدة للشركة، حيث تتطلع الاتحاد العقارية للاستثمار فيها، موضحاً أن نقل خبرات الاتحاد العقارية للسوق السعودية من مقدمة أهدافهم.

وأضاف بن بطي أن مصر تعد أيضاً من الأسواق المهمة، وأن توجه الاتحاد العقارية للاستثمار في "بالم هيلز" المصرية يرجع للاستفادة من خبرات الشركة.