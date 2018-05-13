"سابتكو" تحصل على تمويل بـ136.6 مليون ريال من "الراجحي"

أعلنت شركة النقل الجماعي #سابتكو عن حصولها بتاريخ 10 مايو الجاري على تمويل بنظام المرابحة من #مصرف_الراجحي بقيمة إجمالية قدرها 136.6 مليون ريال لتمويل شراء 350 حافلة متنوعة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنها حصلت على التمويل بضمان توقيع سند لأمر، وسيتم سداد التمويل على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات، وتستحق الدفعة الأولى منه بعد شهر من تاريخ أول سحب.

وذلك إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" بموقع تداول بتاريخ 21/12/2017 بشأن شراء 350 حافلة متنوعة الاستخدامات موديل 2019 بقيمة إجمالية قدرها 136.6 مليون ريال شاملة الدعم الفني.