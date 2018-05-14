أرباح "روسنفت" تتضاعف 7 مرات بفضل أسعار النفط

قالت #روسنفت، أكبر منتج للنفط في #روسيا، اليوم الاثنين، إن أرباح الربع الأول من العام تجاوزت التوقعات، حيث قفزت لسبعة أمثالها إلى 81 مليار روبل (1.3 مليار دولار) مدعومة بارتفاع أسعار #النفط الخام.

ويتجاوز هذا الرقم مبلغ 76.8 مليار روبل الذي توقعه محللون استطلعت "رويترز" آراءهم.

وتباشر "روسنفت"، التي يترأسها إيغور سيتشن الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سياسة استحواذات نشطة وتتوسع في حضورها العالمي لكن مع تكديس ديون ضخمة.

وفي العام الماضي اشترت "روسنفت" مع شركاء، "إيسار أويل" الهندية لتكرير النفط، مقابل 12.9 مليار دولار في أول دخول للشركة بقطاع التكرير الآسيوي وأكبر استحواذ أجنبي في الهند.

وأبرمت "روسنفت"، أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج، اتفاقاً لتطوير خمسة حقول في كردستان العراق، واتفقت على مساعدة الإقليم في توسيع البنية التحتية لخطوط أنابيب تصدير الخام عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.

ولم تكشف الشركة اليوم عن صافي ديونها.

وتملك "بي.بي" البريطانية العملاقة 19.75% في "روسنفت"، ويحوز الصندوق السيادي جهاز قطر للاستثمار نحو 19%، بعد انهيار اتفاق لبيع حصته إلى شركة "سي.إي.اف.سي" الصينية.

وأفادت "روسنفت" أن مبيعات الربع الأول ارتفعت 22% على أساس سنوي إلى 1.72 تريليون روبل، وهو ما يقل عن 1.76 تريليون توقعها المحللون.

وقالت الشركة إن التدفقات النقدية في الفترة من يناير إلى مارس بلغت 2.5 مليار دولار.

وفي وقت سابق اليوم، قالت "روسنفت" إن إنتاجها من مكثفات النفط والغاز انخفض 1.2% على أساس سنوي في الربع الأول، معللة ذلك بمشاركة روسيا في الاتفاق العالمي لتقليص الإنتاج.