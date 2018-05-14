أرباح "هيرميس" المصرية تقفز 6% لـ 249 مليون جنيه 

تمكنت #المجموعة_المالية_هيرميس" من تحقيق نمو في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6% إلى نحو 249 مليون جنيه وذلك بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.

وأوضحت نتائج أعمال المجموعة التي أعلنتها اليوم الاثنين، أنها تمكنت من تحقيق إيرادات بلغت نحو 945 مليون جنيه، وصافي ربح بلغ 249 مليون جنيه في حالة استبعاد الأرباح الغير متكررة الناتجة عن بيع جزء من حصة الشركة في بنك الاعتماد اللبناني خلال الربع الأول من عام 2017.

وارتفع الدخل من الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 41% ليبلغ 659 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، ما يعود إلى قوة الأداء المالي والتشغيلي لقطاع التمويل غير المصرفي وقطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول. وعلى الرغم من ارتفاع الدخل من الاتعاب والعمولات، فقد انخفضت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال بسبب الأرباح الرأس مالية القوية المحققة من عمليات (Merchant Bank) في فترة المقارنة من عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية #هيرميس القابضة، كريم عوض، إن المجموعة تعكف حالياً على تنمية جميع القطاعات التشغيلية، كما أنها للمرة الأولى تعتزم الإفصاح عن أرباح قطاع التمويل غير المصرفي عن أرباح بنك الاستثمار حتى ينعكس للمساهمين بصورة أكثر دقة مردود إطلاق نشاط التمويل غير المصرفي قبل ثلاث سنوات.

وأضاف أن فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بتنفيذ أربعة صفقات استثمارية متنوعة بين صفقات زيادة رؤوس أموال،دمج واستحواذ، وإصدار وترتيب الدين، كما رسخت الشركة صدارتها لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالمنطقة، بالإضافة إلى تضاعف الإيرادات المحققة بقطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول خلال الربع الأول من عام 2018.

وقد بلغت إيرادات بنك الاستثمار 718 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، وهو ما يمثل حوالي 76٪ من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة. وبلغت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال وقطاع (Merchant Bank) 285 مليون جنيه إيرادات، أو ما يعادل 30٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال نفس الفترة.

وتمكنت المجموعة من مضاعفة قطاع التمويل غير المصرفي، لتسجل 227 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، محققة نمواً سنوياً بمعدل 125٪، بينما بلغت مساهمته 18٪ من صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري، أو ما يعادل 45 مليون جنيه. كما بلغت محفظة القروض لقطاع التمويل غير المصرفي حوالي 4 مليارات جنيه في نهاية مارس الماضي.

وحققت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر 116 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، وهو نمو سنوي بمعدل 110٪، حيث يعكس ذلك تجميع نتائج شركة FIM المتخصصة في مجال إدارة الأصول وكذلك نمو أتعاب الإدارة بقطاع الاستثمار المباشر.

بينما لم تشهد إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية تغيراً ملحوظاً، حيث ارتفعت بمعدل سنوي 2% لتسجل 316 مليون جنيه مدعومة بارتفاع تنفيذات الوساطة في الأسواق المبتدئة وأيضًا ارتفاع أتعاب الاستشارات المحققة خلال الربع الأول من عام 2018.

وحافظت الشركة على نسبة مصروفات العاملين من إجمالي الإيرادات عند مستوى 42% مما يتوافق مع هدف الشركة بالإبقاء على مصروفات العاملين تحت نسبة 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وبلغ صافي الربح التشغيلي 339 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 249 مليون جنيه، وهو نمو سنوي تجاوز 6٪ بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية خلال الربع الأول من عام 2017.