ارتفاع أرباح "أملاك" الفصلية 5% لـ6 ملايين درهم

أعلنت #أملاك_للتمويل اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام والمنتهي في 31 مارس 2018.

وسجلت الشركة صافي أرباح لمساهميها بقيمة 5.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018، بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع 5.6 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ صافي أرباح المجموعة للربع الأول من العام 6.8 مليون درهم.

كما ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 5% ليصل إلى 104 ملايين درهم، مقارنة مع 99 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى أرباح القيمة العادلة المسجلة من العقارات الاستثمارية بقيمة 24 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018.

هذا وتراجعت إيرادات أعمال التمويل العقاري بنسبة 10% لتصل إلى 42 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع 47 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات من مبيعات الأصول العقارية بنسبة 71% لتصل إلى 7 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع 23 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى نقل ملكية عقارات قيد التطوير إلى العملاء بنسبة أعلى في الربع الأول من عام 2017.

من جهة أخرى، شهدت العائدات الإيجارية تحسنًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2018 لتصل إلى 15.4 مليون درهم، مقارنة مع 14.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2017. وانخفضت عائدات الدخل الأخرى بنسبة 8% في الربع الأول من عام 2018 لتصل إلى 9 ملايين درهم، مقارنة مع 9.7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وبقيت التكاليف التشغيلية في الربع الأول من عام 2018 مستقرة نوعاً ما ضمن المستويات التي كانت عليها في الربع الأول من عام 2017، باستثناء التكاليف التشغيلية لمشاريع مشتركة تتعلق بالتطوير العقاري.

مخصصات بـ2 مليون درهم بالربع الأول

وسجلت أملاك أيضاً مخصصات بقيمة 2 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018، مقارنة مع عكس مخصصات في الربع الأول من عام 2017 بقيمة 6 ملايين درهم. وسجلت الشركة أيضاً تكاليف إطفاء بقيمة 34 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018، بزيادة نسبتها 25% مقارنة مع 27 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه الزيادة على خلفية تسديد دفعة مقدمة بقيمة 684 مليون درهم للممولين في يناير من عام 2018. وتمثل تكاليف الإطفاء عكس أرباح القيمة العادلة المتعلقة بالإعتراف المبدئي للودائع الاستثمارية، وسوف تختلف تكاليف الإطفاء تبعاً لمستوى تسديد المستحقات للممولين في أي فترة مالية. وستستمر تكاليف الإطفاء، على الرغم من التوقعات بأن تكون بمعدلات أقل، حتى يتم سداد المستحقات للممولين بالكامل بحلول نهاية فترة إعادة الهيكلة.

وتراجعت توزيعات الأرباح على الممولين في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 10% لتصل إلى 28 مليون درهم، مقارنة مع 31 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع نتيجة تسديد دفعة مقدمة للممولين في يناير 2018.

هذا وبلغ إجمالي قيمة الأصول 6 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2018، بانخفاض نسبته 10% مقارنة مع نهاية عام 2017. وشهد الربع الأول من عام 2018 زيادة هامشية بنسبة 1% في حقوق الملكية لمساهمي الشركة مقارنة مع نهاية عام 2017.

سداد 42% من التزامات الودائع المتعلقة بالممولين

وفي يناير 2018، قامت الشركة بسداد دفعة مقدّمة للمموّلين بقيمة 684 مليون درهم، بما يعادل 10 أقساط شهرية مجدولة حتى ديسمبر 2018. وبذلك تكون شركة أملاك قد قامت حتى تاريخه بسداد 42% من التزامات الودائع الإسلامية المتعلقة بالممولين و75% من التزامات الودائع الإسلامية المتعلقة بمقدمي دعم السيولة.