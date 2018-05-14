نمو أرباح "دانة غاز" 27% إلى 14 مليون دولار

حققت شركة دانة غاز أرباحا فصلية بقيمة 14 مليون دولار، بارتفاع بـ27% عن أرباح الربع المماثل العام الماضي.



وقالت الشركة في إعلان نتائجها المالية إنها تحصّل مستحقاتها بصورة منتظمة في إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الربع الأول لبيع الغاز لمدة 10 سنوات مع حكومة إقليم كردستان العراق.



وأوضحت الشركة أنها حققت تقدما جيدا في مشروع التوسعة لزيادة الإنتاج في الإقليم بنسبة 20% في عام 2018 وانتهت من برنامج حفر أربعة آبار في مصر ما يضيف 14 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى قدرتها الإنتاجية.