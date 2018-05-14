"شعاع" توقع اتفاقاً أولياً للاستحواذ على "أموال"

قالت "شعاع كابيتال" إنها وقعت على اتفاق أولي للاستحواذ على شركة أموال الدولية للاستثمار.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي أنها حصلت على الموافقة من حيث المبدأ من قبل بنك "الكويت المركزي" وذلك للمضي قدماً في هذا الاستحواذ وهي بصدد المباشرة بالإجراءات اللازمة، وفقاً لما تنص عليه اللوائح التنفيذية والقوانين ذات الصلة في دولة الكويت.



إلى ذلك، عينت الشركة، عاطف العذري في منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتمويل في السعودية.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة الشركتين: "تواجدنا في السوق السعودي يحظى لدينا باهتمام وعناية خاصتين، في ظل التحولات التاريخية التي تشهدها المملكة. إن الخبرات والمستويات العالية من المعرفة التي يتمتع بها عاطف".