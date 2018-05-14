7.75 مليون درهم صافي أرباح "إشراق العقارية"

سجلت شركة #إشراق_العقارية صافي أرباح قدرها 7.75 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 0.95 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة إشراق: "فخورون للغاية بتحول الشركة وأدائها المتميز خلال الاثني عشر شهراً الماضية. تظهر النتائج بوضوح عودة ممتازة إلى الربحية مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. نحن ملتزمون بجعل الشركة أحد المطورين العقاريين المرموقين في دولة الإمارات العربية المتحدة وملتزمون أيضاً بتعزيز عوائد مساهمي إشراق".

وأضاف الصديقي "تسير إشراق في مشاريعها التطويرية في أبوظبي ودبي وفقاً للجدول الزمني والميزانية الموضوعة. في ما يخص مشروع مارينا رايز في جزيرة الريم بأبوظبي، يتم حاليًا تنفيذ المراحل النهائية من أعمال التدعيم؛ وتتوقع الشركة أن يتم الانتهاء من تشييد المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2020. كما أن الشركة في صدد تعيين مقاول جديد لمشروعها في جميرا فيلاج سيركل في دبي بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2018؛ وهي في المراحل النهائية من منح عقد التصميم لمشروع الجيت واي في أبوظبي، منطقة المقطع، بنهاية الربع الثاني من عام 2018. حافظ قطاعا الضيافة والتأجير في إشراق على مستويات إشغال عالية تتجاوز 90% من جميع أصولها في دبي والولايات المتحدة".

إلى ذلك، تدرس الشركة درس خيار إدراج أسهمها في المملكة العربية السعودية، وهي بصدد تعيين مستشار مالي لهذا الغرض.