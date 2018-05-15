أرباح "الدار" ترتفع 4% لـ668 مليون درهم في 2017

ارتفعت أرباح #الدار_العقارية خلال الربع الأول من العام بنسبة 4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتحقق 668 مليون درهم، على الرغم من استقرار الإيرادات.

وجاءت الأرباح أفضل من التوقعات بحسب استطلاع بلومبرغ البالغة 579 مليون درهم.

وبحسب بيان " #الدار"، فإن إجمالي مبيعات المشاريع التطويرية بلغ 681 مليون درهم.

وكانت الشركة قد عقدت شراكة استراتيجية مع إعمار العقارية قيمتها 30 مليار درهم خلال مارس، كما استحوذت مؤخرا على محفظة من الأصول العقارية بنحو 7.3 مليار درهم من شركة التطوير والاستثمار السياحي.