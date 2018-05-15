"دريك أند سكل" تتحول للربحية وتسجل 7 ملايين درهم

تحولت شركة "دريك أند سكل" إلى الربحية في الربع الأول، محققة أرباحا صافية بقيمة 7 ملايين درهم، مقارنة بخسائر بقيمة 840 مليون درهم.

وجاءت الأرباح أفضل من توقعات المحللين التي كانت تتوقع تسجيل خسارة بـ125 مليون درهم.

وانخفضت الإيرادات الفصلية بنسبة 13% لتصل إلى 700 مليون درهم.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بقيمة 45 مليون درهم مقارنة مع خسائر بقيمة 810 ملايين درهم.

ويعود سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الأول 2018 إلى تحقيق هامش ربح بـ 14.6% مقابل هامش سالب بـ 6.2 % خلال نفس الفترة من عام 2017، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية إلى 69.8 مليون درهم مقابل 763.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وذكرت الشركة أن حجم محفظة المشاريع قيد التنفيذ بلغت 5.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2018، مدعومة بمشاريع جديدة قدرها 305 ملايين درهم منذ مطلع العام الجاري.

وانخفضت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 425.5 مليون درهم خلال الربع الأول 2018 لتبلغ 39.7 % من رأس المال.