شركة دنمركية توقف أنشطتها في إيران خوفاً من العقوبات

قالت شركة "تورم" الدنمركية لتشغيل ناقلات المنتجات النفطية اليوم الثلاثاء، إنها توقفت عن تلقي الطلبيات الجديدة في #إيران نتيجة لخطط الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.

وأبلغت متحدثة باسم الشركة رويترز قائلة: "نتابع الوضع عن كثب ونلتزم دائماً بالقواعد. وبالتالي توقفنا أيضاً عن أخذ طلبيات جديدة في إيران".

وتشغل تورم 79 ناقلة منتجات نفطية في أنحاء العالم.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت الأسبوع الماضي من #الاتفاق_النووي العالمي مع إيران، وأعلنت عن إعادة فرض عقوبات عليها. وفي حين من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر العقوبات الأميركية على إنتاج ثالث أكبر منتج للنفط في #أوبك، فإن الخطوة ساعدت أسعار النفط على الارتفاع.