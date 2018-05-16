تركيا تنوي تصفية 6 شركات على صلة بـ"غولن"

قال الصندوق الحكومي التركي الذي يدير الشركات المتحفظ عليها، إنه ينوي تصفية ست شركات على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحد فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

والشركات الست ضمن مجموعة "دومانكايا"، ومن بينها ذراعاها للتكنولوجيا والتجارة. وكان قد تم التحفظ على تلك الشركات في وقت سابق بسبب صلتها بشبكة "غولن".

ولا تشمل التصفية التي سينفذها صندوق تأمين ودائع المدخرات الذي تديره الدولة، ذراع "دومانكايا" في قطاع البناء.

وقال رئيس الصندوق الأسبوع الماضي، إن الصندوق يجري مباحثات مع شركة ألمانية لإتمام مشروعات "دومانكايا" الإنشائية، التي توقفت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.