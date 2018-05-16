"أدنوك للتوزيع" تحقق 12% نمواً في الربع الأول من 2018

أعلنت #أدنوك_للتوزيع، المتخصصة في #قطاع_الوقود و#متاجر_التجزئة، أنها حققت تقدماً قوياً وفقاً لخطة النمو الموضوعة، بالتزامن مع إصدار نتائجها المالية للربع الأول من عام 2018.

وسجّلت أدنوك للتوزيع أرباحاً إجمالية بقيمة 1,185 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 702.8 مليون درهم، بنمو قدره 24.9%، وبلغ صافي الربح 542 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 12.1% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2017.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "تعكس نتائج الربع الأول الأداء المالي القوي الذي تحققه #أدنوك_للتوزيع التي وضعت أساساً راسخاً لتعزيز النمو من خلال مبادراتها التي شملت #المنتجات_النفطية وغير النفطية، وتعزيز الكفاءة المالية. ولا ريب أن ما تحققه أدنوك للتوزيع من أداءٍ قوي وربحٍ مستدام سينعكس إيجابياً ليس على مساهمي الشركة وعملائها فحسب، بل على المجتمع في الدولة عموماً لأنه يمكّن الشركة من مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الحيوية والتكنولوجيا ورأس المال البشري الذي يدعم جهود التنمية في الدولة".

وحافظت الشركة على تفوق أداء وحدات العمل المختلفة، إذ بلغ إجمالي مبيعات الوقود 2.3 مليار لتر في الربع الأول، بزيادة قدرها 0.9% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي الربح من قطاع المنتجات غير النفطية بنسبة 37.1%، وسجل متوسط حجم سلة مشتريات العملاء، الذي يقيس متوسط المبلغ الذي ينفقه كل عميل في المتاجر، ارتفاعاً بنسبة 12.5%.

وفي هذا السياق، أطلقت الشركة خدمة "أدنوك فليكس" التي تركز على العملاء وتمنحهم مزيداً من خيارات التزود بالوقود، ويجرى العمل على تعميم الخدمة في جميع أرجاء الدولة خلال الربع الأول و الثاني. وبدأت المبادرات الهادفة للارتقاء بقطاع متاجر التسوق التابعة للشركة تؤتي ثمارها مع افتتاح أول متجر للشركة يحمل إسم "جيان" في أبوظبي. إضافة إلى ذلك، عززت الشركة من كفاءتها المالية من حيث التكلفة عبر جميع وحدات أعمالها خلال الربع الأول.

من جانبه قال جون كاري نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "لقد حققنا، على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، أداءً مالياً قوياً في الربع الأول من العام الجاري، بفضل نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وصافي الربح، الأمر الذي يوفر لنا أساساً متيناً لمواصلة مسيرة التحول تماشياً مع خطة النمو التي نعتمدها".