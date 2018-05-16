"إيفا فنادق" تتحول للخسارة بـ700 ألف دينار بالربع الأول

تحولت شركة "#إيفا" للفنادق والمنتجعات إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتخسر أكثر من 700 ألف دينار مقارنة مع أرباح بقيمة 726 ألف دينار في الربع المقابل من العام الماضي.

تأتي هذه الخسارة بضغط من تراجع الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول بـ20% مقارنة مع الفترة المقابلة العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض الأرباح في صافي الدخل من بيع عقارات وعمليات الفندقة بمبلغ 1.9 مليون دينار، وخسارة حصص نتائج شركات زميلة انخفضت بنحو 151.4 ألف دينار.

ونوهت الشركة إلى انخفاض مصاريف التشغيل والأعباء الأخرى خلال فترات المقارنة بمبلغ 195 ألف دينار، وانخفاض تكاليف التمويل بنحو 142.3 ألف دينار.

وبلغت خسائر الشركة في العام الماضي 5.53 مليون دينار تقريباً، مقابل أرباح بنحو 3.94 مليون دينار في عام 2016.