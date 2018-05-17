أكبر شركة شحن: العقوبات تجعل العمل في إيران مستحيلا

قالت #ميرسك، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، اليوم الخميس، إنها ستغلق نشاطها في #إيران امتثالاً للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال سورين سكو الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة أجريت معه عقب إعلان نتائج الشركة للربع الأول من العام: "مع العقوبات التي سيفرضها الأميركيون لا يمكنك العمل في إيران إن كانت لديك أيضاً أعمال في الولايات المتحدة، ونحن لدينا هذا على نطاق كبير".

وأضاف: "لا أعلم الموعد المحدد بدقة لكنني متأكد أننا سنغلق (في إيران)".

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من انضمام شركة #توتال الفرنسية العملاقة للطاقة إلى شركات أوروبية أخرى في التلميح إلى الخروج من إيران، مما يلقي بظلال من الشك على إمكانية أن يحمي اجتماع القادة الأوروبيين، الذي يهدف لإنقاذ اتفاق إيران النووي، التجارة مع طهران.

ويجتمع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون لإنقاذ #الاتفاق_النووي وحماية تجارتهم مع طهران، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب انسحابه من الاتفاق، وأصدر أمراً بإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي حماية شركاته العاملة مع إيران من العقوبات الأميركية.