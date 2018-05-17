جهينة للعربية: نمو أرباحنا يعود لخفض حجم الديون البنكية

ارتفعت أرباح شركة #جهينة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 39%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 81 مليون جنيه.

وقد عزت الشركة ارتفاع الأرباح الفصلية إلى انخفاض تكلفة التمويل نتيجة انخفاض حجم الديون البنكية، بالإضافة إلى بدء تعافي سوق السلع الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، سيف صفوان ثابت، في مقابلة مع "العربية"، أن يؤثر رفع الدعم عن المواصلات ومترو الأنفاق على القدرة الشرائية للمواطن، من هنا تعمل الشركة على التأقلم مع إمكانيات المواطن وحاجاته وابتكار منتجات جديدة.

وأوضح أن خفض حجم مديونية الشركة يعود بشكل رئيسي إلى خفض المصروفات التي لها علاقة بالاستيراد من الخارج في الوقت الحالي، إلى جانب الحفاظ على التدفقات النقدية.

ولفت إلى أن الشركة قد لجأت إلى أخذ قروض بنكية في العام 2016 لتغطية توسعات الشركة واستثماراتها الضخمة.

يُذكر أن الإيرادات الفصلية للشركة قد ارتفعت بنسبة 23%، لتصل إلى 1.6 مليار جنيه.