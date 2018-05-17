هيئة السوق تعلن خفض رأسمال "عناية" 50% لـ100 مليون ريال

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة #عناية_السعودية_للتأمين التعاوني تخفيض رأسمالها من 200 مليون ريال إلى 100 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 20,000,000 سهم إلى 10,000,000 سهم.

وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.