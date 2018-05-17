"كريم": ليس لدينا خطط لطرح عام أولي حالياً

أوضح مدّسر شيخة الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة #كريم_للنقل أن لا نية للشركة بطرح عام أولي حاليا ولكن #الطرح_العام سيكون هدفا في المستقبل وأشار إلى أن الشركة تركز حاليا على تعزيز نموها في المنطقة.

وأضاف في لقاء له مع "العربية" "نحن #شركة_تكنولوجيا_ريادية مقرها دبي وأعمالنا تمتد من المغرب إلى لاهور في باكستان وحاليا نحن موجودون في 100 مدينة تسمح لنا بالعمل مع 24 مليون عميل ولدينا حاليا 800 ألف "كابتن" ولكننا نعتقد أن لدينا قدرة كبيرة للنمو.. ونحن نطمح إلى التوسع ودخول أسواق جديدة في شمال إفريقيا والتوسع في مدن جديدة في الدول المجودين فيها حاليا كما نعمل على جعل أسعار خدماتنا أفضل وأرخص".

وتابع "ليس لدينا خطط لطرح عام أولي حاليا لأن هناك نموا كبيرا لا يزال أمامنا قبل اتخاذ خطوة كهذه نحن لا زلنا نعمل بأقل من 1% من الفرص والإمكانات الحالية وهناك مدن كثيرة في المنطقة يمكن أن تستفيد من خدماتنا ونحن لسنا موجودن فيها حاليا. وحتى في المدن الموجودين فيها حاليا أسعار خدماتنا مناسبةلـ10 إلى 15% من الناس ونريد أن تصبح خدماتنا متاحة وأسعارها مناسبة لنسبة أكبر من الناس وبالتالي تركيزنا الآن على النمو.. ولكن لشركة مثل "كريم" وطموحها الكبير الطرح العام للشركة هو هدف مهم والطرح العام الأولي للشركة سيحصل في الوقت المناسب.. ولكن في الوقت الحالي سنعمل على النمو أكثر".

وأضاف "كما تعلمين هذه المنطقة متنوعة كثيرا ونماذج العمل فيها تختلف. من جهة هناك الدول النفطية الغنية مثل الدول الخليجية ومن جهة أخرى هناك الدول النامية أكثر مثل مصر والأردن ولبنان ونحن نهدف إلى جعل خدماتنا مناسبة للسوق المتواجدين فيه وبالتالي فرقنا المحلية في المدن المختلفة تعدّل نموذج الخدمات لتناسب المجتمع. ففي مصر مثلا لدينا خدمات سيارات الأجرى ولكن لدينا أيضا الدراجات لتناسب الزحمة وخدمات النقل بالقوارب على النيل . إذا الخدمات التي نقدمها تختلف تبعا لاختلاف الحاجات المحلية".

وتابع "تختلف أيضا تبعا لاختلاف الأنظمة الرقابية والتشريعية في الدول وطبعا الهدف من هذه الأنظمة يكمن بحماية العملاء والسائقين ونحن نعمل مع الحكومات في المنطقة لإيجاد الأطر التنظيمية المناسبة لهذا النوع من العمل الذي يعتير حديثا إلى حد ما. وقد حصل تغييرات وتعديلات عدة في هذا الجال آخرها في مصر التي أقرت قانونا متطورا .. كذلك نموذج العمل في قطاع النقل في السعودية متطور ومنفتح والدول الأخرى تعمل على تحقيق ذلك أيضا".

وأضاف "شكلت السعودة تغييرا ضخما في السنوات الأخيرة منذ نحو عامين كانت الأغلبية الأكبر للسائقين على منصتنا من الأجانب من جنسيات مختلفة وكان عدد السعوديين على منصتنا ضئيلا جداً . اليوم 95% من السائقين هم من الجنسية السعودية. هذا لا يعني أن الأجانب لا يمكنهم العمل على منصتنا إذا ما كان لديهم الرخص المطلوية ولكن نشهد إقبالا كبيرا من السعوديين الذين يريدون العمل في هذا المجل لكسب عيشهم . ونتوقع أن يكون الأمر مماثلا في ما يتعلق بالنساء بعد بدءهم بالقيادة ونتوقع إقبالا من السعوديات كما من النساء الأجانب".

كيف تتعامل "كريم" مع الهجمات الإلكترونية؟

من جهة أخرى، أكد شيخة أن الهجمات الإلكترونية ومجرمي الإنترنت "حقيقة نواجهها كشركة تكنولوجيا".

وقال إن الشركة قد عززت أنظمة أمنها لتجنب أي اختراق جديد لبياناتها كالذي حصل الشهر الماضي.

وتابع: " قمنا بتعيين فريق متخصص من المحققين، واتخذنا الخطوات اللازمة لتجنب أي اختراق مستقبلا، ولجأنا إلى تجديد كامل للقدرات الرقابية وآليات الرقابة بحيث يمكن كشف ما يحصل على الفور وبأسرع ما يمكن والاستجابة لذلك".

الخطوة الثانية التي قامت بها شركة "كريم"، هي التأكد من وجود جدار الحماية الأمنية الإلكترونية المطلوبة لحماية هذه البنية التحتية بأكملها.

كما قامت بإعادة تصميم وهيكلة هندسة أنظمتها لتقليل خطر هذه الهجمات، ولديها فريق أمني مخصص وضابط أمن متمرس يقود الفريق لمنع اختراق جديد.

وفي سياق متصل، أكد شيخة أن بيانات البطاقات الائتمانية "ليست محفوظة في أنظمتنا وقواعد بياناتنا وإنما بقواعد مستقلة ومعتمدة تملكها وتديرها بوابة الدفع payment gateway وهذا النظام لم يتم اختراقه والوصول إليه، وبالتالي كل بيانات البطاقات الائتمانية آمنه ولم تتأثر".