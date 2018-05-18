مجموعة "تيكوم" تدرس إعادة تمويل قرض بمليار دولار

قالت مصادر مصرفية، إن مجموعة تيكوم لإدارة مجمعات الشركات والمملوكة لدبي القابضة تدرس إعادة تمويل قرض بنحو مليار دولار جمعته في 2014 وزيادة حجمه.

وكانت الشركة اقترضت 3.53 مليار درهم، ما يعادل 961 مليون دولار في نهاية 2014 لدعم الحاجات العامة لعمل الشركة وخطط تطوير جديدة.

وتجري الشركة محادثات حاليا مع بنوك لإعادة تمويل التسهيل، وربما زيادته إلى ستة مليارات درهم، مع سعيها إلى الاستفادة من الأوضاع المواتية في سوق القروض المحلية.

وانخفضت أحجام القروض المشتركة في الشرق الأوسط كثيرا العام الماضي في الوقت الذي اختار فيه المقترضون جمع التمويل عبر إصدارات السندات.

لكن مع زيادة أسعار الفائدة عالميا، يتطلع بعض المقترضين في المنطقة مجدداً إلى القروض البنكية كوسيلة رخيصة للتمويل.

بالإضافة إلى ذلك، تحسنت السيولة بين البنوك المحلية منذ بدأت أسعار النفط في الارتفاع مجددا، ما يؤدي إلى تسعير وشروط أفضل للاقتراض.

وتقول مجموعة تيكوم، المعروفة رسميا باسم تيكوم للاستثمارات، إن لديها محفظة تضم 11 مجمعاً للأعمال، حيث توظف نحو 5600 شركة قوة عمل إجماليها 90 ألفاً، وقد امتنعت الشركة عن التعقيب.

وتقول المصادر إن تيكوم تجري محادثات مع مجموعة من البنوك تتضمن معظم المقرضين الذين شاركوا في تسهيل 2014 علاوة على مقرضين جدد ومن المرجح أن تقدم بنوك محلية القرض بشكل حصري.

ورتب بنك أبوظبي التجاري وسيتي جروب وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ونور بنك تسهيل 2014 الذي يستحق في 2022 وفقاً لبيانات تومسون رويترز.