"إنجي" تعتزم إنهاء عقودها في إيران بحلول نوفمبر

قالت مجموعة #إنجي الفرنسية للطاقة والمرافق إنها ستنهي عقودها الهندسية في #إيران بحلول نوفمبر المقبل.

ودفع قرار الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران، بضع شركات أوروبية إلى الإعلان عن خروجها من البلاد. ومن بين هذه الشركات عملاق النفط الفرنسي #توتال.

وقالت إيزابيل كوشر، الرئيسة التنفيدية لـ"إنجي"، في اجتماع للمساهمين إن "الشركة ليس لها أي بنى تحتية في إيران، لكنْ لها فرق هندسية تعمل هناك لزبائن".

وأضافت: "لدينا 180 يوماً لإنهاء هذه العقود، وهو ما يعني أننا سنفعل هذا بحلول نوفمبر"، بحسب "رويترز".