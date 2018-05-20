بلومبرغ: تدقيقان يكشفان سوء استخدام الأموال من "أبراج"

أظهر تدقيقان ماليان منفصلان في سوء الاستخدام المزعوم للمال في #مجموعة_أبراج، مخالفات محتملة في صندوق الرعاية الصحية الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، وفي صناديق أخرى وفقاً لما ذكره أشخاص على اطلاع بالموضوع لوكالة بلومبرغ.

وكشفت المصادر أن عملية التدقيق التي أجريت منذ بضعة أشهر من قبل Ankura Consulting Group بناء على طلب أربعة مستثمرين في الصندوق من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس أظهرت تحويل الأموال من صندوق الرعاية الصحية إلى أماكن أخرى، كذلك النتائج الأولية من تدقيق منفصل أجرته ديلويت بناء على طلب شركة أبراج، أظهر أيضا تباينات محتملة في المحاسبة.

من جانبها، أفادت #أبراج أن التناقض بين الأموال التي جمعتها من المستثمرين والمبالغ المستثمرة يأتي بسبب التطورات السياسية والتنظيمية في العديد من الأسواق التي أدت إلى التأخر، مشيرة الى اتفاقية مع العملاء تسمح لها بالاحتفاظ بالأموال لحين استثمارها.

وأضافت أبراج أن رأس المال غير المستخدم أعيد للمستثمرين بنهاية ديسمبر.