تسوية مطالبة قانونية تعيد لـ"GFH" مبلغ 22.5 مليون دولار

أعلنت مجموعة “ #GFH ” عن استردادها مبلغ 22.5 مليون دولار نتيجة توصلها لتسوية مطالبة قانونية.

وأضافت الشركة أن عملية الاسترداد ستنعكس إيجابيا على نتائج الربع الثاني.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة GFH المالية هشام الريس قد أكد في مقابلة مع "العربية" إعادة هيكلة بعض استثمارات الشركة ومنها استثمارات عقارية.

وأشار الريس إلى تلقي الشركة عرضا آخر لشراء محفظتها العقارية بعد انتهاء المفاوضات مع إشراق.

وقال: "إيراداتنا من القطاع العقاري تشكل نحو 15% من الإجمالي".

ونوه بأن 90% من إيرادات الشركة العام الماضي كانت من الصيرفة الاستثمارية وبيع استثمارات.