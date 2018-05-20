رئيس LG يفارق الحياة بعد قيادة العملاق الكوري 20 عاماً

توفي رئيس مجموعة #إل_جي الكورية الجنوبية كو بون-مو عن 73 عاماً، بحسب ما أعلنه مسؤولون في المجموعة اليوم الأحد.

وخلال عمل كو بون-مو على رأس المجموعة لأكثر من عشرين عاماً، سجلت مبيعاتها ارتفاعاً كبيراً، وبلغت 160 تريليون وون (148 مليار دولار) العام الماضي، مقابل ثلاثين تريليون في 1994.

وكان كو بون-مو أدخل الأسبوع الماضي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ. وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن مسؤولين في الشركة إنه رفض علاجات لإبقائه على قيد الحياة.

وتفيد معلومات بأن كو طلب أن يتولى ابنه بالتبني كو كوانغ-مو قيادة المجموعة التي تسيطر عليها عائلته خلفاً له.

وكو كوانغ-مو في الأربعين من العمر وهو الإبن البكر للأخ الأصغر لكو بون-مو، الذي قام بتبنيه في 2004، بعد مصرع ابنه في حادث سير في تسعينيات القرن الماضي.