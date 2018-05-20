مصر:تدشين أكبر منصة استثمارية تعليمية بـ300 مليون دولار

قال رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في المجموعة المالية #هيرميس المصرية كريم موسى، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إن مجموعته ستستثمر 300 مليون دولار بقطاع التعليم مع جيمس الإماراتية في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.



وأبلغ موسى "خلال الشهرين المقبلين سنقوم بأول استثمار لنا في التعليم بمصر، سنستحوذ على أربع أو خمس مدارس بنهاية سبتمبر، هذا ما نخطط له".

يأتي حديث موسى بعدما أعلنت المجموعة اليوم في بورصة مصر عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع #جيمس_للتعليم الإماراتية لتدشين "أكبر منصة استثمارية تستهدف مجال التعليم الأساسي في مصر".

وتهدف هيرميس من الاتفاقية إلى إنشاء محفظة متميزة من المدارس الخاصة (اللغات والدولية) بأبرز المدن المصرية على مدار السنوات الخمس المقبلة بدءا من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر الدراسي.



وقال موسى "سنقوم بالاستحواذ على مدارس قائمة بالفعل بجانب إنشاء مدارس جديدة، سنركز في البداية على القاهرة والإسكندرية ثم ندخل إلى محافظات أخرى".



وتأسست مجموعة جيمس للتعليم الإماراتية عام 1959 وهي واحدة من أكبر مجموعات إدارة المدارس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأضاف موسى "سنتوسع بقوة في مجال التعليم بمصر. لدينا سنويا 600 ألف طالب جديد يحتاجون إلى مدارس. هناك 21 مليون طالب في سوق التعليم بمصر، و90% من المدارس في مصر حكومية و10% منها خاصة، لذا نتوقع إمكانات قوية في ذلك القطاع".

وتعمل هيرميس حاليا في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وكينيا وأميركا.