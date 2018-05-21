رويترز: أبراج خرقت شروطاً متعلقة بجزء من ديونها

خرقت مجموعة #أبراج شروطا "تقنية" متعلقة بجزء من ديونها، بحسب ما أفادت به مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، وهو الأمر الذي قد يزيد الضغوط التي تواجهها المجموعة من المستثمرين.

وبحسب المصادر، فقد خرقت المجموعة شروطاً تقنية متعلقة بديون ثنائية مع بنوك إماراتية، ومن بينها بنك المشرق.

وبالرغم من عزم البنوك مساندة "أبراج"، إلا أنها متخوفة من نتائج التحقيق حول مزاعم بسوء استخدام الشركة لأموال المستثمرين، والقلق من الغرامات التي قد تواجهها الشركة في ضوء ذلك بحسب "رويترز".

وتواجه الشركة تحقيقاً من أربع شركات استثمارية، منها Bill & Melinda Gates Foundation وInternational Finance Corp حول سوء استخدام جزء من أموالهم في صندوق استثمارات في الرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.