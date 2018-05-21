"بلتون"للعربية: نعتزم شراء أكثر من 50% في "مجموعة أورا"

قال نائب رئيس شركة #بلتون_فاينانشال ماجد شوقي في مقابلة مع "العربية" إن شركة "بلتون" تعتزم الاستحواذ على حصة حاكمة أي أكثر من 50% في "مجموعة أورا" للخدمات المصرفية، وهي نية بعرض شراء غير ملزمة.

وأوضح شوقي أن استحواذ "بلتون" ضمن سياسة الشركة لتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية.

وعند سؤاله، عن الخلفية وراء قرار بلتون بالاتجاه الى الخدمات المصرفية رغم أنه كان من الواضح استراتيجية الشركة فى التوسع فى الخدمات غير المصرفية بشراء شركة سمسرة أميركية، أكد شوقي أنه في حال تمت عملية الاستحواذ فإن هذه الصفقة ستشكل فرص استثمارية جيدة للاستثمار في قطاع مصرفي واعد في أفريقيا، ما سيضيف للمجموعة وللخدمات التي تقدمها لعملائها.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال عام 2018، بعد تعيين مستشار مالي وقانوني مستقل لإجراء الفحص النافي للجهالة والتؤكد من مدى مطابقتها مع القواعد العالمية المعمول بها، مشددا على أن أهميتها تكمن في ميزانية مجمعة لـ "بلتون" كما ستكون نقلة نوعية للشركة المستحوذ عليها.

وكان وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة على البدء في الاستحواذ على حصة مسيطرة في #مجموعة_أورا " OraGroup " المتخصصة في مجال الخدمات البنكية في أفريقيا.

ويأتي الاستحواذ في إطار سياسية الشركة لتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية.

يشار إلى أن OraGroup حققت نموا بـ45% إلى 40 مليون دولار خلال العام الماضي.